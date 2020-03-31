Ціни на газ для населення за півріччя впали на чверть

Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на газ для населення і промисловості зрівнялися

Середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2019 року склала 6415,85 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м, що на 23,5% менше, ніж у першому півріччі (8383,95 грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, середня ціна для непобутових споживачів України склала 6599,36 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м, що на 27,5% нижче, ніж у першому півріччі 2019 року (9102,69 грн).

При цьому побутові споживачі отримали за півріччя 3282,8 млн кубометрів газу непобутові - 11422 млн кубометрів.

Нагадаємо, середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2019 року склала 8383,95 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м, що на 3% більше, ніж у другому півріччі 2018 року (8134,07 грн).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у грудні 2019 року склала 4130,6613 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%. У доларах ціна газу в грудні склала 176,6935 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік тому.