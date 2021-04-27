Цены на газ: в Кабмине ждут от поставщиков снижения годового тарифа

Кабинет министров ожидает, что НАК "Нафтогаз Украины" и другие поставщики летом снизят годовые тарифы на газ для населения. Сейчас цены установлены от 7,96 грн/куб. м и выше.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook .

По его словам, компании заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя.

"Правительство ожидает, что" Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт", - заявил он.

Как сообщало РБК-Украина, поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. По сравнению с уровнем начала года цены вырастут и составят около 8 гривен за кубометр и выше.

В частности, Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр, что на 1,10 гривен дороже, чем в январе - апреле (6,86 гривен).

Кроме того, компания "ЙЕ Энергия" установила цену на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Ранее в Национальном банке Украины заявили, что летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.