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Цены на газ в Европе опустились ниже российских

Новости » Экономика     31.03.2020 - 19:07
Цены на газ в Европе опустились ниже российских
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на газ находятся на уровне 80 долларов за тысячу кубометров

Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийских на фоне рекордных запасов и растущих поставок сжиженного газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что сегодня цены на газ на нидерландской бирже TTF и на британском газовом хабе National Balancing Point установилась в пересчете на уровне 82 доллара за тысячу кубометров, а до этого падала до 80 долларов.

При этом в западных российских регионах цены на газ (увеличенные на величину экспортной пошлины) составляют 84-85 долларов, что заметно превышает цену на европейских площадках.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2019 года составила 6415,85 гривен (с НДС) за тысячу кубометров, что на 23,5% меньше, чем в первом полугодии (8383,95 гривен).

Отметим, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130,6613 гривен за тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.

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