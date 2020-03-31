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Ціни на газ в Європі опустилися нижче за російські

Новини » Економіка     31.03.2020 - 19:07
Ціни на газ в Європі опустилися нижче за російські
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на газ на рівні 80 доларів за тисячу кубометрів

Спотові ціни на газ в Європі опустилися нижче внутрішньоросійських на тлі рекордних запасів і зростаючих поставок зрідженого газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні ціни на газ на голландській біржі TTF і на британському газовому хабі National Balancing Point встановилася в перерахунку на рівні 82 долари за тисячу кубометрів, а до цього падала до 80 доларів.

При цьому в західних російських регіонах ціни на газ (збільшені на величину експортного мита) складають 84-85 доларів, що помітно перевищує ціну на європейських майданчиках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2019 року склала 6415,85 гривень (з ПДВ) за тисячу кубометрів, що на 23,5% менше, ніж у першому півріччі (8383,95 гривень).

Зазначимо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130,6613 гривень за тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.

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