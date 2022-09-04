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Цены на газ в ЕС могут обновить максимум на фоне остановки "Северного потока", - Bloomberg

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Воскресенье 04 сентября 2022 04:39
Цены на газ в ЕС могут обновить максимум на фоне остановки "Северного потока", - Bloomberg Фото: цены на газ в ЕС могут обновить максимум на фоне остановки Северного потока (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Цены на природный газ в Европе могут вырасти до максимума в августе на фоне новостей о сроках возобновления работы газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, новость о том, что поставки по главному газопроводу в Европе не возобновятся в запланированные сроки, может повлиять на рынок энергоносителей и вызвать неопределенность, тем самым привести к "значительному ценовому ралли с понедельника, потенциально имитирующему августовские максимумы".

Цены на газ в последнее время снизились и продемонстрировали самое большое недельное падение за всю историю наблюдений после того, как данные показали, что Европа достигла своей цели по заполнению хранилищ на два месяца раньше запланированного срока.

Сейчас у стран ЕС есть запасы газа по крайней мере на часть зимы. Ситуация может ухудшиться, когда запасы истощатся, особенно ближе к концу отопительного сезона и при условии низких температур.

Напомним, ранее стало известно, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток" полностью остановили из-за утечки масла и необходимости ремонта.

Позже в Еврокомиссии заявили, что российская компания "Газпром" остановила газопровод "Северный поток" под лживым предлогом.

При этом, 3 сентября, по информации Sky News, российская компания "Газпром" возобновила работу трубопровода "Северный поток - 1" после ремонта.

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