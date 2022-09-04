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Ціни на газ в ЄС можуть оновити максимум на тлі зупинки "Північного потоку", - Bloomberg

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Неділя 04 вересня 2022 04:39
Ціни на газ в ЄС можуть оновити максимум на тлі зупинки "Північного потоку", - Bloomberg Фото: ціни на газ в ЄС можуть оновити максимум на тлі зупинки Північного потоку (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ціни на природний газ в Європі можуть зрости до максимуму в серпні на тлі новин про терміни відновлення роботи газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією агентства, новина про те, що постачання по головному газопроводу в Європі не відновляться в заплановані терміни, може вплинути на ринок енергоносіїв і викликати невизначеність, тим самим привести до "значного цінового ралі з понеділка, потенційно імітуючому серпневі максимуми".

Ціни на газ останнім часом знизилися і продемонстрували найбільше тижневе падіння за всю історію спостережень після того, як дані показали, що Європа досягла своєї мети щодо заповнення сховищ на два місяці раніше запланованого терміну.

Зараз у країн ЄС є запаси газу принаймні на частину зими. Ситуація може погіршитися, коли запаси виснажаться, особливо ближче до кінця опалювального сезону і за умови низьких температур.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що постачання газу по трубопроводу "Північний потік" повністю зупинили через витік масла і необхідність ремонту.

Пізніше в Єврокомісії заявили, що російська компанія "Газпром" зупинила газопровід "Північний потік" під брехливим приводом.

При цьому, 3 вересня, за інформацією Sky News, російська компанія "Газпром" відновила роботу трубопроводу "Північний потік-1" після ремонту.

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