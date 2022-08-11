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Цены на газ в августе: поставщики обнародовали тарифы для населения

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Украина, Четверг 11 августа 2022 11:27
Цены на газ в августе: поставщики обнародовали тарифы для населения Фото: 10 поставщиков газа уже опубликовали тарифы на газ в августе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Часть поставщиков газа уже обнародовала базовые годовые тарифы на август. Цены практически не изменились, если сравнивать с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГазПравду.

Так, с 10 газоснабжающих компаний, которые показали свои тарифы, самая дешевая цена у поставщиков "Эру Людям" и "Энерджи Трейд Групп" - 7,7 гривны и 7,799 гривен за кубический метр.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила стоимость на уровне 7,96 гривен.

Компании "Волиньелектрозбут" и "Закарпатье Энергосбыт" зафиксировали цену на уровне 7,98 гривен. Почти такую же цену предлагает "Полтавагаз сбыт" - 7,99 гривен. Тарифы остальных поставщиков колеблются в пределах 8,2 - 9,99 гривен за кубометр.

Некоторые из компаний предлагают своим новым клиентам месячные, а не годовые тарифы. Поэтому цены значительно выше. Однако стоит отметить, что сейчас почти 98% бытовых потребителей являются клиентами "Нафтогаз Украины".

Напомним, что в Украине заморозили тарифы на газ, тепло и горячую воду на время войны.

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