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Ціни на газ у серпні: постачальники оприлюднили тарифи для населення

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Україна, Четвер 11 серпня 2022 11:27
Ціни на газ у серпні: постачальники оприлюднили тарифи для населення Фото: 10 постачальників газу уже опублікували тарифи на газ у серпні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Частина постачальників газу вже оприлюднила базові річні тарифи на серпень. Ціни практично не змінилися, якщо порівнювати з попереднім місяцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГазПравду.

Так, з 10 газопостачальних компаній, які показали свої тарифи, найдешевша ціна у постачальників "Еру Людям" та "Енерджі Трейд Груп" - 7,7 гривні та 7,799 гривень за кубічний метр.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила вартість на рівні 7,96 гривень.

Компанії "Волиньелектрозбут" та "Закарпаття Енергозбут" зафіксували ціну на рівні 7,98 гривень. Майже таку саму ціну пропонує "Полтавагаз збут" - 7,99 гривень. Тарифи решти постачальників коливаються у межах 8,2 - 9,99 гривень за кубометр.

Деякі з компаній пропонують своїм новим клієнтам місячні, а не річні тарифи. Тому ціни значно вищі. Проте варто зазначити, що зараз майже 98% побутових споживачів є клієнтами "Нафтогаз України".

Нагадаємо, що в Україні заморозили тарифи на газ, тепло і гарячу воду на час війни.

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Нафтогаз України Ціна на газ Тарифи на ЖКГ Газ
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