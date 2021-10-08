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Цены на электроэнергию в западных областях остаются ниже остальной Украины на 15%, - "Оператор рынка"

Автор: Наталия Гурковская

Уровень оптовых цен на электроэнергию в Бурштынском энергоострове (Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области) приблизился к уровню цен в остальной части Украины после решения НКРЭКУ о выравнивании ценовых ограничений по всей энергосистеме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ГП "Оператор Рынка".

Цены в трех областях на западе страны по-прежнему ниже, чем на остальной территории Украины.

Средневзвешенная цена в Бурштынском острове на рынке на сутки вперед на 9 октября составила 2,17 грн/кВт.час, в то время как в остальной части ОЭС на 15% выше - 2,55 грн/кВт.час.

Напомним, накануне НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове. Однако максимальная цена для производителей в регионе остается существенно ниже, чем на остальной территории Украины.

Из-за заниженных ценовых ограничений, возникла критическая ситуация с углем на Калушской ТЭЦ. Станция несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива.

Руководство ТЭЦ сообщило, что искусственные ограничения в Бурштынском энергоострове не покрывают себестоимость производства электроэнергии, что не позволяет ТЭЦ покупать уголь.

Калушская ТЭЦ официально обратилась к правительству и НКРЭКУ с просьбой исправить ситуацию с заниженными ценовыми ограничениями (price-cap), которые не пересматривались более 2 лет.

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Электроэнергия