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Калушская ТЭЦ просит НКРЭКУ снять ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 16:44
Калушская ТЭЦ просит НКРЭКУ снять ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Государственная ТЭЦ в Калуше просит НКРЭКУ повысить прайс-кэпы на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в торговой зоне "Бурштынский остров" до уровня, действующего в зоне Объединенной энергосистемы Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Просим установить новый максимальный уровень предельных цен в пиковые и во внепиковые часы на электроэнергию на РСВ и ВСР в торговой зоне "БуОс" на уровне ценовых ограничений, установленных для торговой зоны ОЭС Украины", - говорится в имеющемся в распоряжении агентства письме к регулятору за подписью и.о. директора ТЭЦ Сергея Соловия.

В письме отмечается, что действующие ценовые ограничения 959,12 грн/МВт-ч и 2048,23 грн/МВт-ч является убыточной, поскольку себестоимость производства ресурса существенно выше цены, по которой предприятие может его продавать.

"Эти ценовые ограничения приводят к невозможности приобретать и накапливать склад угля, являющегося основным топливом, в связи с ростом цены на него, также осуществлять ремонты основного оборудования и приобретать газ", - отмечается в письме.

Директор Калушской ТЭЦ отмечает, что действующие в "БуОС" прайс-кэпы могут привести к полной остановке станции, что в свою очередь приведет к невозможности поставлять также тепловую энергию на ООО "Карпатнефтехи", являющемся наряду с самой ТЭЦ бюджетообразующим предприятием Калуша.

Ранее народный депутат от "ЕС" Михаил Бондарь сообщил, что Калушская ТЭЦ остановила работу в связи с отсутствием угля и средств на его закупку.

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