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Ціни на електроенергію в західних областях залишаються нижче решти України на 15%, - "Оператор ринку"

Автор: Наталія Гурковська

Рівень оптових цін на електроенергію в Бурштинському енергоострові (Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області) наблизився до рівня цін в іншій частині України після рішення НКРЕКП про вирівнювання цінових обмежень по всій енергосистемі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані ДП "Оператор Ринку".

Ціни в трьох областях на заході країни як і раніше нижче, ніж на решті території України.

Середньозважена ціна в Бурштинському острові на ринку на добу вперед на 9 жовтня склала 2,17 грн./КВт.год, в той час як в іншій частині ОЕС на 15% вище - 2,55 грн./КВт.год.

Нагадаємо, напередодні НКРЕКП послабила цінові обмеження в Бурштинському енергоострові. Однак максимальна ціна для виробників в регіоні залишається істотно нижче, ніж на решті території України.

Через занижені цінові обмеження, виникла критична ситуація з вугіллям на Калуській ТЕЦ. Станція кілька разів зупинялася через відсутність палива.

Керівництво ТЕЦ повідомило, що штучні обмеження в Бурштинському енергоострові не покривають собівартість виробництва електроенергії, що не дозволяє ТЕЦ купувати вугілля.

Калуська ТЕЦ офіційно звернулася до уряду і НКРЕКП з проханням виправити ситуацію із заниженими ціновими обмеженнями (price-cap), які не переглядалися більше 2 років.

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Електроенергія