Ціни на електроенергію в західних областях залишаються нижче решти України на 15%, - "Оператор ринку"

Рівень оптових цін на електроенергію в Бурштинському енергоострові (Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області) наблизився до рівня цін в іншій частині України після рішення НКРЕКП про вирівнювання цінових обмежень по всій енергосистемі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані ДП "Оператор Ринку".

Ціни в трьох областях на заході країни як і раніше нижче, ніж на решті території України. Середньозважена ціна в Бурштинському острові на ринку на добу вперед на 9 жовтня склала 2,17 грн./КВт.год, в той час як в іншій частині ОЕС на 15% вище - 2,55 грн./КВт.год.