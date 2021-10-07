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НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове из-за рекордных цен на газ и уголь

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Киев, Четверг 07 октября 2021 12:55
НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове из-за рекордных цен на газ и уголь Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Регулятор НКРЭКУ повысил ценовые ограничения (price-cap) в Бурштынском энергоострове из-за рекордно высоких цен на природный газ и уголь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение, принятое на заседании 7 октября.

"На сегодня ключевым вопросом для подготовки к ОЗМ 2021/2022 является обеспечение необходимых объемов топлива. Так, учитывая ценовую конъюнктуру на уголь и газ на мировых рынках (уголь - 150 - 200 долл. США за тонну, газ - 1 ты. долл. США за тыс.м3), У производителей электрической энергии, осуществляющих отпуск в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", возникает дефицит оборотных средств", - говорится в проекте решения, обнародованном на сайте комиссии.

Для исправления ситуации НКРЭКУ повысила ценовое ограничение с текущих 959,12 грн.МВт.час в ночные часы и 2048,23 грн./МВт.час в дневные до 1,5 тыс. и 2,5 тыс. грн./МВт.час соответственно. В остальной части Украины ценовые ограничений установлены на уровне 2 тыс. грн/МВт.час ночью и 4000 МВт.час днем.

Напомним, из-за заниженных ценовых ограничений, возникла критическая ситуация с углем на Калушской ТЭЦ. Станция несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива.

Руководство ТЭЦ сообщило, что искусственные ограничения в Бурштынском энергоострове не покрывают себестоимость производства электроэнергии, что не позволяет ТЭЦ покупать уголь.

Калушская ТЭЦ официально обратилась к правительству и НКРЭКУ с просьбой исправить ситуацию с заниженными ценовыми ограничениями (price-cap), которые не пересматривались более 2 лет.

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