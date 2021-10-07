НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове из-за рекордных цен на газ и уголь

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение , принятое на заседании 7 октября.

"На сегодня ключевым вопросом для подготовки к ОЗМ 2021/2022 является обеспечение необходимых объемов топлива. Так, учитывая ценовую конъюнктуру на уголь и газ на мировых рынках (уголь - 150 - 200 долл. США за тонну, газ - 1 ты. долл. США за тыс.м3), У производителей электрической энергии, осуществляющих отпуск в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", возникает дефицит оборотных средств", - говорится в проекте решения, обнародованном на сайте комиссии.

Для исправления ситуации НКРЭКУ повысила ценовое ограничение с текущих 959,12 грн.МВт.час в ночные часы и 2048,23 грн./МВт.час в дневные до 1,5 тыс. и 2,5 тыс. грн./МВт.час соответственно. В остальной части Украины ценовые ограничений установлены на уровне 2 тыс. грн/МВт.час ночью и 4000 МВт.час днем.