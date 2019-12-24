Цены на бензин упали после совещания Зеленского с владельцами АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо на АЗС крупных розничных сетей 24 декабря 2019 снизились на 0,5-1 грн/л. Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка.

По данным мониторига, в сетях ОККО и WOG цены на бензин и ДТ снизились на 50 коп./л, в Amic на 80 коп./л, ДТ - на 70 коп./л. В консолидированной сети группы "Приват" все топливо подешевело на 1 грн/л.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря провел совещание с представителями компании-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций, в ходе которого обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а (уменьшить цену, - ред.) на табло", - заявил Зеленский.

Напомним, в начале декабря 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил рекомендации восьми розничным сетям об установлении цен при торговле высокооктановыми бензинами и дизельным топливом. АМКУ рекомендовал принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке.