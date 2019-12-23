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Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на бензин

Новости » Политика     23.12.2019 - 18:16
Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на бензин
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что АЗС должны отреагировать на укрепления курса валюты

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компании-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций, в ходе которого обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам президента, АЗС должны отреагировать на укрепления курса валюты и тем самым уменьшить стоимость цены на бензин.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не оказать скидки, а (уменьшить цену. - ред.) на табло", - заявил Зеленский.

В то же время, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривны, поэтому топливо будет продолжать дешеветь.

Представители компаний - участниц топливного рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Зеленский пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале следующего года провести совещание с руководителями правоохранительных органов на эту тему.

"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям - предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", - отметил Зеленский.

Напомним, в сентябре Владимир Зеленский поручил главе Ровенской областной государственной администрации Виталию Ковалю обратить внимание на проблему теневых автозаправочных станций. Кроме этого, президент пригрозил причастным к такой деятельности привлечением к уголовной ответственности.

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