Ціни на бензин впали після наради Зеленського з власниками АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на АЗС великих роздрібних мереж 24 грудня 2019 знизилися на 0,5-1 грн/л. Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку.

За даними моніторингу, в мережах ОККО і WOG ціни на бензин і ДТ знизилися на 50 коп/л, в Amic на 80 коп./л, ДТ - на 70 коп./л. У консолідованій мережі групи "Приват" все паливо подешевшало на 1 грн/л

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 23 грудня провів нараду з представниками компанії-учасниць паливного ринку, нафто - і газодобувної галузі та мереж автозаправних станцій, в ході якої обговорили питання зниження цін на паливо на українських АЗС та детінізації ринку.

"Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу і зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а (зменшити ціну, - ред.) на табло", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, на початку грудня 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив рекомендації восьми роздрібним мережам про встановлення цін при торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом. АМКУ рекомендував вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на високооктанові бензини і дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку.