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Цены на бензин стабильны, автогаз дешевеет

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Украина, Вторник 22 июня 2021 14:53
Цены на бензин стабильны, автогаз дешевеет Фото: цены на бензин стабильны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 22 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин стабильны, автогаз дешевеет

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,37 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,32 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,72 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,58 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин стабильны, автогаз дешевеет

Напомним, государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо действует в Украине с 15 мая. Согласно постановлению Кабмина, максимальная розничная наценка установлена в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Отметим, рост цен на нефть привел к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину увеличился на 21% до 4,211 млрд долларов. Это данные за январь-май 2021 года.

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