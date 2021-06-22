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Ціни на бензин стабільні, автогаз дешевшає

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 14:53
Ціни на бензин стабільні, автогаз дешевшає Фото: ціни на бензин стабільні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 22 червня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин стабільні, автогаз дешевшає

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,37 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,32 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 27,72 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 15,58 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин стабільні, автогаз дешевшає

Нагадаємо, державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо діє в Україні з 15 травня. Згідно з постановою Кабміну, максимальна роздрібна націнка встановлена в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Зазначимо, зростання цін на нафту призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну збільшився на 21% до 4,211 млрд доларів. Це дані за січень-травень 2021 року.

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