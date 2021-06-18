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Цены на бензин стабилизировались: сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Пятница 18 июня 2021 13:48
Цены на бензин стабилизировались: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин стабильны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 18 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз стабилен.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин стабилизировались: сколько стоит топливо на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,37 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,31 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,72 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,58 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин стабилизировались: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, с 15 мая в Украине действует государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Максимальная розничная наценка установлена в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Как сообщало РБК-Украина, рост цен на нефть привел к тому, что за январь-май 2021 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину увеличился на 21% до 4,211 млрд долларов.

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