ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 13:43
Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗС Фото: автомобили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 22 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снова выросли. Автогаз подорожал на 11 копеек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 27,97 гривен за литр (+0,17 гривен), на бензин А-95 - 28,98 гривен за литр (+0,17 гривен), на дизельное топливо - 28,24 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 15,79 гривен за литр (+0,11 гривен).

Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, цены на нефть в понедельник, 22 марта, возобновили снижение на фоне возобновившихся опасений, что ограничения в Европе могут замедлить ожидаемое восстановление спроса на топливо. На прошлой неделе цены упали более чем на 6%.

Как сообщило РБК-Украина, подъем цен на нефть в мире за последние месяцы привел к подорожанию бензина в сетях АЗС в Украине. Участники рынка, опрошенные РБК-Украина, единогласно уверяют, что подорожание топлива на заправках напрямую связано с ростом стоимости нефти. Снижение стоимости нефти, а также укрепление курса гривны к доллару может вызвать обратную тенденцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика бензин цены на бензин
NEWS
Работа транспорта в "красной зоне": Кабмин может передать полномочия на места
Работа транспорта в "красной зоне": Кабмин может передать полномочия на места
DAILY
Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию