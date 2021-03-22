Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 22 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снова выросли. Автогаз подорожал на 11 копеек.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 27,97 гривен за литр (+0,17 гривен), на бензин А-95 - 28,98 гривен за литр (+0,17 гривен), на дизельное топливо - 28,24 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 15,79 гривен за литр (+0,11 гривен).

Напомним, цены на нефть в понедельник, 22 марта, возобновили снижение на фоне возобновившихся опасений, что ограничения в Европе могут замедлить ожидаемое восстановление спроса на топливо. На прошлой неделе цены упали более чем на 6%.

Как сообщило РБК-Украина, подъем цен на нефть в мире за последние месяцы привел к подорожанию бензина в сетях АЗС в Украине. Участники рынка, опрошенные РБК-Украина, единогласно уверяют, что подорожание топлива на заправках напрямую связано с ростом стоимости нефти. Снижение стоимости нефти, а также укрепление курса гривны к доллару может вызвать обратную тенденцию.