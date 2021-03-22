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Нефть дешевеет на фоне новых локдаунов в Европе

Новина українською → Понедельник 22 марта 2021 10:33
Нефть дешевеет на фоне новых локдаунов в Европе Фото: добыча нефти (OilNow)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в понедельник, 22 марта, возобновили снижение на фоне возобновившихся опасений, что ограничения в Европе могут замедлить ожидаемое восстановление спроса на топливо. Европейские страны объявили о новых локдаунах.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 1,30% до 63,69 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени. Нефть WTI снизились на 1,68% до 60.39 долларов. На прошлой неделе оба контракта упали более чем на 6%.

"Продление режима изоляции в Германии и частичное ограничение во Франции продолжает оказывать давление на потребительские настроения в ЕС", - сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.

Согласно проекту предложения, Германия планирует продлить изоляцию, чтобы сдержать заражение COVID-19, поскольку новые случаи превышают уровни, которые вызовут перенапряжение больниц.

Уверенность в безопасности вакцины AstraZeneca от COVID-19 сильно пострадала в Испании, Германии, Франции и Италии, поскольку с ней связаны сообщения о редких тромбах, и многие страны на короткое время прекратили ее использование.

"Реальность такова, что мы все еще далеки от полного восстановления спроса, и именно рекордные уровни выведенных производственных мощностей являются главной опорой для нефтяного рынка", - сказал Стивен Иннес, главный стратег по глобальным рынкам в Axi.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники осуществили беспрецедентное сокращение производства в рамках пакта, чтобы сбалансировать мировые рынки после того, как спрос упал во время пандемии COVID-19.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent в 2021 году до 58 долларов за баррель. В декабре прошлого года агентство ожидало 45 долларов за баррель.

Отметим, мировые цены на нефть достигли 60 долларов за баррель - уровня, который наблюдался год назад, до начала пандемии COVID-19. Аналитики считают подорожание несколько преждевременным.

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