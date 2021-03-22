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Ціни на бензин продовжили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 13:43
Ціни на бензин продовжили зростання: скільки коштує паливо на АЗС Фото: автомобілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 22 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знову зросли. Автогаз подорожчав на 11 копійок.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 27,97 гривень за літр (+0,17 гривень), на бензин А-95 - 28,98 гривень за літр (+0,17 гривень), на дизельне паливо - 28,24 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 15,79 гривень за літр (+0,11 гривень).

Ціни на бензин продовжили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, ціни на нафту у понеділок, 22 березня, відновили зниження на тлі побоювань, що обмеження в Європі можуть уповільнити очікуване відновлення попиту на паливо. Минулого тижня ціни впали більш ніж на 6%.

Як повідомило РБК-Україна, підйом цін на нафту у світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Учасники ринку, опитані РБК-Україна, одноголосно запевняють, що подорожчання палива на заправках безпосередньо пов'язано зі зростанням вартості нафти. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.

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