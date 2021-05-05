Цены на бензин в начале мая выросли на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 5 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел на 2 копейки.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 27,91 гривен за литр (+0,13 гривен), на бензин А-95 - 28,85 гривен за литр (+0,20 гривен), на дизельное топливо - 28,23 гривен за литр(+0,01 гривен), на автогаз - 15,77 гривен за литр (-0,02 гривен).

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 гривен за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривен, дизельное топливо - на 15,7% до 27,8 гривен.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 гривен за литр.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть 5 мая выросли до двухмесячного максимума. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 69,37 долларов за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI выросли до 66,12 долларов за баррель.