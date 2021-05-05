Ціни на бензин на початку травня зросли на АЗС

Роздрібний ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 5 травня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав на 2 копійки.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 27,91 гривень за літр (+0,13 гривень), на бензин А-95 - 28,85 гривень за літр (+0,20 гривень), на дизельне паливо - 28,23 гривень за літр(+0,01 гривень), на автогаз - 15,77 гривень за літр (-0,02 гривень).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, у березні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 15,6% до 27,5 гривень за літр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривень, дизельне паливо - на 15,7% до 27,8 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 22,9% до 15,6 гривень за літр.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту 5 травня зросли до двомісячного максимуму. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли до 69,37 доларів за барель, ф'ючерси на нафту марки WTI виросли до 66,12 доларів за барель.