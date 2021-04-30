ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бензин на АЗС дорожает: сколько стоит топливо в Украине

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 13:52
Бензин на АЗС дорожает: сколько стоит топливо в Украине Фото: цены на бензин на АЗС продолжают расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине 30 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Дизельное топливо и автогаз подешевели.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Бензин на АЗС дорожает: сколько стоит топливо в Украине

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,78 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,65 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,22 гривен за литр (-0,02 гривен), на автогаз - 15,80 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин на АЗС дорожает: сколько стоит топливо в Украине

Как сообщало РБК-Украина, в связи с подорожанием энергоносителей в январе-марте 2021 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину вырос на 12% до 2,627 млрд долларов.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 гривен за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривен, дизельное топливо - на 15,7% до 27,8 гривен.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 гривен за литр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика АЗС бензин цены
NEWS
Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны
Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии