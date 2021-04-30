Бензин на АЗС дорожает: сколько стоит топливо в Украине

Розничные цены на бензин в Украине 30 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Дизельное топливо и автогаз подешевели.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,78 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,65 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,22 гривен за литр (-0,02 гривен), на автогаз - 15,80 гривен за литр (-0,01 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, в связи с подорожанием энергоносителей в январе-марте 2021 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину вырос на 12% до 2,627 млрд долларов.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 гривен за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривен, дизельное топливо - на 15,7% до 27,8 гривен.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 гривен за литр.