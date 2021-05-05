Цены на нефть выросли до двухмесячного максимума

Цены на нефть в среду, 5 апреля, растут третий день подряд после того, как отраслевые данные показали, что запасы нефти в США упали на прошлой неделе намного больше, чем ожидалось. Это укрепило оптимистичные взгляды на спрос на топливо в крупнейшей экономике мира.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,7%, до 69,37 доллара за баррель после достижения более чем семинедельного максимума в 69,78 доллара в начале сессии. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,7%, до 66,12 долларов за баррель. Цены поднимались до 66,58 долларов, что является максимальным показателем с 8 марта. Оба эталонных контракта во вторник выросли почти на 2%.

По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти за неделю, закончившуюся 30 апреля, сократились на 7,7 миллиона баррелей, что более чем в три раза превышает ожидаемое аналитиками сокращение. Запасы бензина сократились на 5,3 миллиона баррелей.

"Согласно данным API, цены на нефть, похоже, поддерживаются значительным сокращением запасов нефти и бензина", - сказала Маргарет Янг, стратег из сингапурской DailyFX.

"Перспективы спроса на энергоносители улучшаются за счет смягчения мер изоляции в некоторых частях США и Великобритании, которые помогли нейтрализовать опасения по поводу снижения спроса со стороны Индии и Японии. Предстоящий летний сезон повышения спроса на топливо может еще больше повысить спрос на топливо и поддержать цены на нефть", - добавила она.

Рост цен на нефть до почти двухмесячного максимума был поддержан развертыванием вакцины против COVID-19 в США и Европе.

"Постоянный поток объявлений о возобновлении деятельности в США и ожидаемый рост потребления являются благоприятными, как и данные из Европы и Великобритании о том, что въездной туризм скоро снова откроется для вакцинированных путешественников", - сказал Джеффри Халли, старший аналитик азиатско-тихоокеанского рынка OANDA.

Это более чем компенсировало падение спроса на топливо в Индии, третьем по величине потребителе нефти в мире, которая борется со всплеском COVID-19.

"Однако, если мы в конечном итоге увидим введение национальной изоляции, это, скорее всего, ударит по настроениям", - говорят аналитики ING Economics о ситуации в Индии.