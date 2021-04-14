ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бензин с начала года подорожал на 15%, автогаз - более чем на 20%

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 14:38
Бензин с начала года подорожал на 15%, автогаз - более чем на 20% Фото: цены на бензин выросли на 15% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2021 года. Цены на топливо значительно выросли.

Об этом сообщает (Госстат).

По данным статистического ведомства, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 гривен за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 грн, дизельное топливо - на 15,7% до 27,8 гривен.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 гривен за литр.

Бензин с начала года подорожал на 15%, автогаз - более чем на 20%

Как сообщало РБК-Украина, Министерство экономики Украины не ожидает существенных колебаний цен на топливо. По данным министерства, стоимость стабилизировалась в последние недели.

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год бензин А-95 подешевел на 11,1% до 25,0 гривен за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 гривен за литр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика АЗС бензин цены Государственная служба статистики
NEWS
В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля
В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля
DAILY
Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой