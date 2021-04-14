Бензин с начала года подорожал на 15%, автогаз - более чем на 20%
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2021 года. Цены на топливо значительно выросли.
Об этом сообщает (Госстат).
По данным статистического ведомства, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 гривен за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 грн, дизельное топливо - на 15,7% до 27,8 гривен.
При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 гривен за литр.
Как сообщало РБК-Украина, Министерство экономики Украины не ожидает существенных колебаний цен на топливо. По данным министерства, стоимость стабилизировалась в последние недели.
Напомним, по данным Госстата, за 2020 год бензин А-95 подешевел на 11,1% до 25,0 гривен за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 гривен за литр.