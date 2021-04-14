Бензин с начала года подорожал на 15%, автогаз - более чем на 20%

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2021 года. Цены на топливо значительно выросли.

По данным статистического ведомства, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 гривен за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 грн, дизельное топливо - на 15,7% до 27,8 гривен.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 гривен за литр.