Ціни на бензин: уряд підписав з найбільшими компаніями меморандум щодо стабілізації

Кабінет міністрів та Нафтогазова асоціація України підписали Меморандум щодо конкуренції на ринку нафтопродуктів та задоволення потреб споживачів на період карантину. Меморандум повинен забезпечити цінову стабільність на ринку .

Як зазначається в повідомленні, компанії-учасники асоціації зобов’язуються формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції та з урахуванням кон’юнктури на світових ринках.

Планується, що асоціація щомісячно буде надавати Кабінету міністрів інформацію некомерційного характеру щодо форм, видів та місць існування нелегального обігу пального.

У свою чергу уряд вживатиме заходів щодо протидії нелегальному виробництву та обігу пального. Також Кабмін сприятиме диверсифікації джерел постачання як з вітчизняних, так і з іноземних нафтопереробних заводів.

Нафтогазова Асоціація України - галузеве об’єднання. На сьогоднішній день до складу Асоціації входять 14 найбільших оптових, роздрібних, видобувних, переробних підприємств, , серед них WOG, ОККО, Shell, АМІС, SOCAR, KLO, Параллель, Glusco, видобувне та переробне підприємство Укргазвидобування, а також оптові постачальники нафтопродуктів БНК-Україна, АНВІТРЕЙД, ГРАН-ПРІ ОЙЛ, Центрнафтогазпостач. Учасники Асоціації забезпечують близько 50% роздрібної торгівлі і близько 80% ринку імпорту нафтопродуктів.