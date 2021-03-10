Шмыгаль назвал причины роста цен на продукты и топливо

Рост цен на продукты и на топливо в начале 2021 года наблюдается по объективным причинам. Но есть и монопольные сговоры.

Об этом сказал премьер'ер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось на канале в Youtube .

Как отметил Шмыгаль, правительство в ежедневном режиме анализирует данные о ценах на социальные товары, цены на продукты, которые растут больше всего.

"Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов, но также мы фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены", - сказал он.

По его словам, то же касается и цен на бензин.

"Конечно, есть объективный фактор, ведь цены на нефть сейчас практически на двухлетнем максимуме. В то же время мы так же говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы", - добавил он.