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Шмыгаль назвал причины роста цен на продукты и топливо

Новина українською → Среда 10 марта 2021 13:15
Шмыгаль назвал причины роста цен на продукты и топливо Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рост цен на продукты и на топливо в начале 2021 года наблюдается по объективным причинам. Но есть и монопольные сговоры.

Об этом сказал премьер'ер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось на канале в Youtube.

Как отметил Шмыгаль, правительство в ежедневном режиме анализирует данные о ценах на социальные товары, цены на продукты, которые растут больше всего.

"Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов, но также мы фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены", - сказал он.

По его словам, то же касается и цен на бензин.

"Конечно, есть объективный фактор, ведь цены на нефть сейчас практически на двухлетнем максимуме. В то же время мы так же говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. В годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.

Напомним, в Украине активизируют деятельность межведомственных рабочих групп в областях с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива. Эти группы проводят ежедневный мониторинг цен на горючее в каждом районе.

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