ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Цены на бензин на АЗС резко снизились: сколько стоит топливо

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 13:34
Цены на бензин на АЗС резко снизились: сколько стоит топливо Фото: бензин дешевеет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и в Украине 5 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. Дизельное топливо и автогаз - без изменений.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,78 гривен за литр (-0,27 гривен), на бензин А-95 - 28,68 гривен за литр (-0,38 гривен), на дизельное топливо - 28,27 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 15,77 гривен за литр (+0,00 гривен).
Цены на бензин на АЗС резко снизились: сколько стоит топливо

Как сообщило РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине резко выросли в середине марта. Однако в конце месяца цены прекратили рост, а начале апреля начали немного снижаться.

Напомним, Кабинет министров одобрил проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворения потребностей потребителей на период карантина. Документ 2 апреля подписал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика АЗС бензин цены на бензин
NEWS
У Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют
У Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют
DAILY
Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть