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ФГВФЛ не смог продать одесский стадион "Черноморец"

НовостиФинансы    31.05.2018 - 20:17
Фото: стадион "Черноморец" (chernomorets.odessa.ua)
Фото: стадион "Черноморец" (chernomorets.odessa.ua)

На актив не нашлось покупателей

Аукцион по продаже центрального стадиона "Черноморец", расположенного в Одессе, не состоялся. Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Стартовая цена недвижимости составляла 1,139 млрд гривен, а сам актив находится на балансе ПАО "Имэксбанк". Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Согласно информации ФГВФЛ, следующий аукцион запланирован на 11 июня, цена актива на этот раз снижена на 10% и составляет 1,026 млрд гривен.

Напомним, стадион "Черноморец" крупнейший на юге Украины, расположен в историческом центре города Одесса. Одним лотом на продажу выставлено нежилые здания общей площадью 80 289 м2. Комплекс зданий и сооружений является уникальным спортивным объектом и включает в себя: - спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения; - бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 м2; - фитнес-центр общей площадью 4 300,00 м2; - отель общей площадью 9 817,00 м2; - подземный паркинг для транспортных средств; - другие здания и помещения согласно его техническим паспортом.

ФГВФЛ урегулировал доступ инвесторов к данным об активах банков, которые ликвидируются Банк "Национальные инвестиции" продал кредитный портфель на 1,4 млрд гривен и не получил денег на счета
Теги публикации: ФГВФЛ, Черноморец, стадион  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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