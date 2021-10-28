Цены на газ для части украинцев снизили в два раза. Шмыгаль рассказал, для кого

Кабинет министров снизил цену на газ для украинцев, оказавшихся без поставщика газа, в два раза. Поставщик "последней надежды" будет продавать газ по цене 7,96 гривны за кубометр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства 28 октября, которое транслировалось на Youtube.
"На этой неделе правительство вдвое снизило тариф для тех украинцев, которые оказались без поставщика газа. Цена так же будет 7,96 гривен за метр кубический. Она будет действовать с 1 октября до 30 ноября", - сказал он.
Напомним, Кабинет министров принял решение по обеспечению непрерывности поставок природного газа поставщиком "последней надежды" (ППН). Государственная компания "Нафтогаз", которая выполняет функции ППН, должна будет снизить цены.
Документом установлена с 1 октября по 30 ноября 2021 года предельная цена на природный газ по договорам поставки:
Ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", установила тариф на газ для своих клиентов в октябре 2021 года на уровне 16,56 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку)
По данным "Нафтогаза", газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 тысяч клиентов.