Цены на газ для части украинцев снизили в два раза. Шмыгаль рассказал, для кого

Кабинет министров снизил цену на газ для украинцев, оказавшихся без поставщика газа, в два раза. Поставщик "последней надежды" будет продавать газ по цене 7,96 гривны за кубометр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства 28 октября, которое транслировалось на Youtube .

"На этой неделе правительство вдвое снизило тариф для тех украинцев, которые оказались без поставщика газа. Цена так же будет 7,96 гривен за метр кубический. Она будет действовать с 1 октября до 30 ноября", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров принял решение по обеспечению непрерывности поставок природного газа поставщиком "последней надежды" (ППН). Государственная компания "Нафтогаз", которая выполняет функции ППН, должна будет снизить цены.

Документом установлена с 1 октября по 30 ноября 2021 года предельная цена на природный газ по договорам поставки: