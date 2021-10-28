Ціни на газ для частини українців знизили в два рази. Шмигаль розповів, для кого

Кабінет міністрів знизив ціну на газ для українців, які опинилися без постачальника газу, в два рази. Постачальник "останньої надії" продаватиме газ за ціною 7,96 гривні за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 28 жовтня, яке транслювалося на Youtube .

"Цього тижня уряд вдвічі знизив тариф для тих українців, які опинились без постачальника газу. Ціна так само буде 7,96 гривень за метр кубічний. Вона буде діяти з 1 жовтня до 30 листопада", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо забезпечення безперервності постачання природного газу постачальником "останньої надії" (ПОН). Державна компанія "Нафтогаз", яка виконує функції ПОН, повинна буде знизити ціни.

Документом встановлена з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року гранична ціна на природний газ за договорами постачання: