Цену на электроэнергию для потребителей можно снизить на 20%, - Герус

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус во время брифинга заявил, что цену на электроэнергию для небытовых потребителей можно снизить на 20%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

По его словам, команда президента разработала проекты решений, которые позволят прекратить рост цен на электроэнергию.

"Необходимо рассмотреть три решения, которые суммарно должны привести к существенному снижению цены электроэнергии для небытовых потребителей", - заявил он.

По словам Геруса, необходимо пересмотреть постановление правительства о возложении специальных обязанностей на ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом, таким образом, чтобы на "Укргидроэнерго" возложение этих обязательств было увеличено.

"Это даст возможность понизить тариф "Укргидроэнерго" более чем в три раза. Сейчас это 32 коп. на кВт/час, а ожидается 8-9 коп", - отметил Герус.

Кроме того, по его словам, необходимо урегулировать вопрос с так называемыми прайс-кэпами. В частности, есть смысл поднять на около 10% максимальную ночную цену, а максимальную дневную цену понизить на 15-20%.

"Если эти три меры принять, то может быть около 20% снижения для конечного потребителя для всех потребителей: больших, средних и малых, бюджетных учреждений и организаций", - констатировал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня состоялось совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского на тему функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду.

Отметим, новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. Документом предусмотрены различные механизмы купли-продажи электроэнергии: двусторонние договоры, рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок.