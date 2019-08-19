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Офис президента собирает совещание по новому энергорынку и подготовке к зиме

Новости » Экономика    19.08.2019 - 12:07
Офис президента собирает совещание по новому энергорынку и подготовке к зиме
Фото: здание администрации (офиса) президента Украины (РБК-Украина)

По итогам совещания представитель президента проведет брифинг

Совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского на тему функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду состоится в понедельник, 19 августа, в 17:00. Об этом говорится в сообщении на президентском сайте.

По результатам совещания состоится брифинг представителя президента Украины в Кабинете министров Андрея Геруса.

Как писало РБК-Украина, новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. Документом предусмотрены различные механизмы купли-продажи электроэнергии: двусторонние договоры, рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок.

Отметим, в июне президент Владимир Зеленский предлагал Верховной раде отложить запуск рынка электроэнергии на один год. Однако парламент отказался поддержать законопроект.

Напомним, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что жилой фонд Украины готов к отопительному сезону на 60%.

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