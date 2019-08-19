Ціну на електроенергію для споживачів можна знизити на 20%, - Герус

Представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус під час брифінгу заявив, що ціну на електроенергію для непобутових споживачів можна знизити на 20%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

За його словами, команда президента розробила проекти рішень, які дозволять припинити зростання цін на електроенергію.

"Необхідно розглянути три рішення, які сумарно повинні привести до істотного зниження ціни на електроенергію для непобутових споживачів", - заявив він.

За словами Геруса, необхідно переглянути постанову уряду про покладення спеціальних обов'язків на ПАТ "Укргідроенерго" та НАЕК "Енергоатом, таким чином, щоб на "Укргідроенерго" покладання цих зобов'язань було збільшено.

"Це дасть можливість знизити тариф "Укргідроенерго" більш ніж в три рази. Зараз це 32 коп. на кВт/годину, а очікується 8-9 коп", - зазначив Герус.

Крім того, за його словами, необхідно врегулювати питання з так званими прайс-cap). Зокрема, є сенс підняти на близько 10% максимальну нічну ціну, а максимальну денну ціну знизити на 15-20%.

"Якщо ці три вжити заходів, то може бути близько 20% зниження для кінцевого споживача для всіх споживачів: великих, середніх і малих, бюджетних установ і організацій", - констатував він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні відбулося нарада за участю президента України Володимира Зеленського на тему функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду.

Зазначимо, нова модель ринку електроенергії запрацювала в Україні з 1 липня 2019 року згідно з нормами закону "Про ринок електричної енергії", прийнятого у 2017 році. Документом передбачено різні механізми купівлі-продажу електроенергії: двосторонні договори, ринок "на добу вперед" і внутрисуточный ринок.