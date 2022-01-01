Центры вакцинации прекратили работу: когда возобновят

В Украине прекратили работу все центры вакцинации от коронавируса. Они не будут работать и завтра.

В связи с празднованием Нового года, в субботу 1 января и воскресенье 2 января не работают все центры вакцинации в Украине.

Однако, как сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич, в другие дни центры будут работать по обычному графику.

5 рекомендаций для населения от Минздрава

Рекомендация №1

По словам глава Минздрава, нужно как можно быстрее пройти курс вакцинации, чтобы иметь защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальный исход. Особенно это важно для людей, находящихся в группах риска - старше 60 лет и тех, кто имеет сопутствующие заболевания.

Рекомендация №2

Нужно применять меры индивидуальной защиты. Минздрав и ВОЗ напоминают следующие меры профилактики:

там, где это нужно, надевать защитную маску.

сохранять физическую дистанцию с людьми на расстоянии 1 метра.

проветривать помещение, открывать окна или двери.

избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей.

следить за чистотой рук.

прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

Рекомендация №3

Минздрав советует сделать встречи как можно более безопасными - в частности, проводить их на открытом воздухе.



Рекомендация №4

"Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни, и относится к группе риска тяжелого течения ковида, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса", - сказал Ляшко.

Рекомендация №5

Проверять информацию из надежных источников и не вестись на фейки.