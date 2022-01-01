ru ua
Сб, 01 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Центры вакцинации прекратили работу: когда возобновят

Новина українською →
Киев, Суббота 01 января 2022 08:00
Центры вакцинации прекратили работу: когда возобновят Фото: в Украине перестали работать центры вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине прекратили работу все центры вакцинации от коронавируса. Они не будут работать и завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В связи с празднованием Нового года, в субботу 1 января и воскресенье 2 января не работают все центры вакцинации в Украине.

Однако, как сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич, в другие дни центры будут работать по обычному графику.

5 рекомендаций для населения от Минздрава

Рекомендация №1

По словам глава Минздрава, нужно как можно быстрее пройти курс вакцинации, чтобы иметь защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальный исход. Особенно это важно для людей, находящихся в группах риска - старше 60 лет и тех, кто имеет сопутствующие заболевания.

Рекомендация №2

Нужно применять меры индивидуальной защиты. Минздрав и ВОЗ напоминают следующие меры профилактики:

  • там, где это нужно, надевать защитную маску.
  • сохранять физическую дистанцию с людьми на расстоянии 1 метра.
  • проветривать помещение, открывать окна или двери.
  • избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей.
  • следить за чистотой рук.
  • прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

Рекомендация №3

Минздрав советует сделать встречи как можно более безопасными - в частности, проводить их на открытом воздухе.

Рекомендация №4

"Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни, и относится к группе риска тяжелого течения ковида, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса", - сказал Ляшко.

Рекомендация №5

Проверять информацию из надежных источников и не вестись на фейки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
NEWS
Центры вакцинации прекратили работу: когда возобновят
Центры вакцинации прекратили работу: когда возобновят
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году