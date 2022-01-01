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Центри вакцинації припинили роботу: коли відновлять

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Київ, Субота 01 січня 2022 08:00
Центри вакцинації припинили роботу: коли відновлять Фото: в Україні перестали працювати центри вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні припинили роботу всі центри вакцинації від коронавірусу. Вони не будуть працювати і завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У зв’язку зі святкуванням Нового року, у суботу 1 січня та неділю 2 січня не працюють усі центри вакцинації в Україні.

Проте, як повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич, в інші дні центри будуть працювати за звичайним графіком.

5 рекомендацій для населення від МОЗ

Рекомендація №1

За словами голови МОЗ, потрібно якомога швидше пройти курс вакцинації, аби мати захист від тяжкого перебігу хвороби та запобігти летальним наслідкам. Особливо це важливо для людей, які перебувають у групах ризику - старше 60 років і тих, хто має супутні захворювання.

Рекомендація №2

Потрібно застосовувати заходи індивідуального захисту. МОЗ та ВООЗ нагадують наступні заходи профілактики:

  • там, де це потрібно, одягати захисну маску.
  • зберігати фізичну дистанцію з людьми на відстані 1 метра.
  • провітрювати приміщення, відкривати вікна або двері.
  • уникати закритих просторів, тісних приміщень і скупчення людей.
  • слідкувати за чистотою рук.
  • прикривати рота і носі зігнутим ліктем або серветкою при кашлі та чханні.

Рекомендація №3

МОЗ радить зробити зустрічі якомога безпечнішими - зокрема, проводити їх на відкритому повітрі.

Рекомендація №4

«Всім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або не має даних про перенесену коронавірусну хворобу, і належить до групи ризику тяжкого перебігу ковіду, включаючи людей старше 60 років та людей з хронічними хворобами, ми рекомендуємо відкласти подорожі в регіони, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу», – сказав Ляшко.

Рекомендація №5

Перевіряти інформацію з надійних джерел і не вестись на фейки.

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