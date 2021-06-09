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Центры вакцинации откроются в половине регионов Украины: список

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Киев, Среда 09 июня 2021 16:44
Центры вакцинации откроются в половине регионов Украины: список Фото: в Украине на выходных заработают 30 вакцинных центров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине на ближайших выходных, 12-13 июня, центры вакцинации от коронавируса заработают в 14 регионах. Минздрав опубликовал список, где можно сделать прививку вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"12-13 июня 2021 более 30 центров массовой вакцинации будут работать в городах 13 областях Украины и в Киеве", - отметили в ведомстве.

На этих выходных планируется работа:

  • во Львовской области - 8 центров. Из них 3 - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
  • в Одесской области - 7 центров. Из них 4 - в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;
  • в Полтавской области - 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и верхних Плавнях;
  • в Херсонской области - 3 центра в Херсоне;
  • в Черновицкой области - 2 центра в Черновцах;
  • в Киевской области - 2 центра в Броварах и Белой Церкви;
  • в Киеве - 1 центр;
  • в Тернопольской - 1 центр в Тернополе;
  • в Ровенской области - 1 центр в Ровно;
  • в Днепропетровской области - 1 центр в Днепре;
  • в Хмельницкой области - 1 центр в Хмельницком;
  • в Житомирской области - 1 центр в Житомире;
  • в Черкасской области - 1 центр в Черкассах;
  • в Донецкой области - 1 центр в Мариуполе.

Делать прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.

Напомним, за прошедшие выходные в центрах вакцинации привились свыше 15 тысяч человек - работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 5 048, во Львове на базе стадиона "Арена Львов" - 2 447 и в трех центрах в Одессе - 1 329.

Напомним, в Украине 15 областей частично соответствуют "зеленой" зоне карантина.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины пересмотрел ограничение адаптивного карантина, который действует на территории страны. В частности, теперь ресторанам разрешено работать круглосуточно.

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