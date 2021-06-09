Центры вакцинации откроются в половине регионов Украины: список

В Украине на ближайших выходных, 12-13 июня, центры вакцинации от коронавируса заработают в 14 регионах . Минздрав опубликовал список, где можно сделать прививку вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.

"12-13 июня 2021 более 30 центров массовой вакцинации будут работать в городах 13 областях Украины и в Киеве", - отметили в ведомстве.

Напомним, за прошедшие выходные в центрах вакцинации привились свыше 15 тысяч человек - работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 5 048, во Львове на базе стадиона "Арена Львов" - 2 447 и в трех центрах в Одессе - 1 329.

Напомним, в Украине 15 областей частично соответствуют "зеленой" зоне карантина.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины пересмотрел ограничение адаптивного карантина, который действует на территории страны. В частности, теперь ресторанам разрешено работать круглосуточно.