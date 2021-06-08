На рынке, в школе и ТРЦ: где и как работают центры вакцинации от коронавируса

В Украине продолжают открывать центры вакцинации . Сделать прививку от коронавируса можно с 12 июня также в Черновцах, Броварах, Белой Церкви и Херсоне.

Черновцы

В Черновцах откроют сразу два центра массовой вакцинации:

мобильный на Калиновском рынке,

стационарный на базе областного центра эстетического воспитания "Юность Буковины".

Прививки будут делать китайской вакциной CoronaVac. Записаться на вакцинацию можно через приложение "Дия". Центры будут работать в эти выходные.

Киевская область

Центры вакцинации, которые заработают уже в эти выходные, будут располагаться в Броварах и Белой Церкви.

В них смогут получить прививку граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Херсон

В эту субботу в Херсоне откроют три центра вакцинации от коронавируса на базе школ и торгово-развлекательного комплекса. Начнут вакцинировать от COVID-19 записавшихся в лист ожидания в приложении или через сайт "Дия".

Центры вакцинации откроют в:

ТРЦ "Фабрика",

школах № 56 и № 11.

На вакцинацию жителей области будут приглашать семейные врачи. Делать прививки будут вакциной CoronaVac, производимой компанией Sinovaс.

В каких городах уже работают центры вакцинации

За прошедшие выходные в центрах вакцинации привились свыше 15 тысяч человек - работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 5 048, во Львове на базе стадиона "Арена Львов" - 2 447 и в трех центрах в Одессе - 1 329.