На рынке, в школе и ТРЦ: где и как работают центры вакцинации от коронавируса
В Украине продолжают открывать центры вакцинации. Сделать прививку от коронавируса можно с 12 июня также в Черновцах, Броварах, Белой Церкви и Херсоне.
В каких городах откроют центры вакцинации, в материале РБК-Украина.
Черновцы
В Черновцах откроют сразу два центра массовой вакцинации:
- мобильный на Калиновском рынке,
- стационарный на базе областного центра эстетического воспитания "Юность Буковины".
Прививки будут делать китайской вакциной CoronaVac. Записаться на вакцинацию можно через приложение "Дия". Центры будут работать в эти выходные.
Киевская область
Центры вакцинации, которые заработают уже в эти выходные, будут располагаться в Броварах и Белой Церкви.
В них смогут получить прививку граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.
Херсон
В эту субботу в Херсоне откроют три центра вакцинации от коронавируса на базе школ и торгово-развлекательного комплекса. Начнут вакцинировать от COVID-19 записавшихся в лист ожидания в приложении или через сайт "Дия".
Центры вакцинации откроют в:
- ТРЦ "Фабрика",
- школах № 56 и № 11.
На вакцинацию жителей области будут приглашать семейные врачи. Делать прививки будут вакциной CoronaVac, производимой компанией Sinovaс.
В каких городах уже работают центры вакцинации
За прошедшие выходные в центрах вакцинации привились свыше 15 тысяч человек - работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.
Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 5 048, во Львове на базе стадиона "Арена Львов" - 2 447 и в трех центрах в Одессе - 1 329.
Напомним, в Украине 15 областей частично соответствуют "зеленой" зоне карантина.
РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины пересмотрел ограничение адаптивного карантина, который действует на территории страны. В частности, теперь ресторанам разрешено работать круглосуточно.