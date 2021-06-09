Центри вакцинації відкриються в половині регіонів України: список

В Україні на найближчих вихідних, 12-13 червня, центри вакцинації від коронавірусу запрацюють у 14 регіонах . МОЗ опублікувало список, де можна зробити щеплення вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

"12-13 червня 2021 року понад 30 центрів масової вакцинації працюватимуть у містах 13 областях України та в Києві", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, за минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 тисяч осіб - працювали три центри вакцинації в Одесі і по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 5 048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів" - 2 447 і в трьох центрах в Одесі - 1 329.

Нагадавши, в Україні 15 областей частково відповідають "зеленій" зоні карантину.

РБК-Україна писало, що Кабінет Міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово.