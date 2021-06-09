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Центри вакцинації відкриються в половині регіонів України: список

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Київ, Середа 09 червня 2021 16:44
Центри вакцинації відкриються в половині регіонів України: список Фото: в Україні на вихідних запрацюють 30 вакцинних центрів (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні на найближчих вихідних, 12-13 червня, центри вакцинації від коронавірусу запрацюють у 14 регіонах. МОЗ опублікувало список, де можна зробити щеплення вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

"12-13 червня 2021 року понад 30 центрів масової вакцинації працюватимуть у містах 13 областях України та в Києві", - зазначили у відомстві.

На цих вихідних планується робота:

  • у Львівській області - 8 центрів. З них 3 - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
  • в Одеській області - 7 центрів. З них 4 - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
  • у Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та верхніх Плавнях;
  • у Херсонській області - 3 центри в Херсоні;
  • у Чернівецькій області - 2 центри у Чернівцях;
  • у Київській області - 2 центри в Броварах та Білій Церкві;
  • у Києві -1 центр;
  • у Тернопільській -1 центр у Тернополі;
  • у Рівненській області -1 центр у Рівному;
  • у Дніпропетровській області -1 центр у Дніпрі;
  • у Хмельницькій області - 1 центр у Хмельницькому;
  • у Житомирській області - 1 центр в Житомирі;
  • у Черкаській області - 1 центр у Черкасах;
  • у Донецькій області - 1 центр в Маріуполі.

Робити щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

Нагадаємо, за минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 тисяч осіб - працювали три центри вакцинації в Одесі і по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 5 048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів" - 2 447 і в трьох центрах в Одесі - 1 329.

Нагадавши, в Україні 15 областей частково відповідають "зеленій" зоні карантину.

РБК-Україна писало, що Кабінет Міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово.

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