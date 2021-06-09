Центри вакцинації відкриються в половині регіонів України: список
В Україні на найближчих вихідних, 12-13 червня, центри вакцинації від коронавірусу запрацюють у 14 регіонах. МОЗ опублікувало список, де можна зробити щеплення вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech.
Про це повідомила прес-служба МОЗ.
"12-13 червня 2021 року понад 30 центрів масової вакцинації працюватимуть у містах 13 областях України та в Києві", - зазначили у відомстві.
На цих вихідних планується робота:
- у Львівській області - 8 центрів. З них 3 - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
- в Одеській області - 7 центрів. З них 4 - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
- у Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та верхніх Плавнях;
- у Херсонській області - 3 центри в Херсоні;
- у Чернівецькій області - 2 центри у Чернівцях;
- у Київській області - 2 центри в Броварах та Білій Церкві;
- у Києві -1 центр;
- у Тернопільській -1 центр у Тернополі;
- у Рівненській області -1 центр у Рівному;
- у Дніпропетровській області -1 центр у Дніпрі;
- у Хмельницькій області - 1 центр у Хмельницькому;
- у Житомирській області - 1 центр в Житомирі;
- у Черкаській області - 1 центр у Черкасах;
- у Донецькій області - 1 центр в Маріуполі.
Робити щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech.
Нагадаємо, за минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 тисяч осіб - працювали три центри вакцинації в Одесі і по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.
Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 5 048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів" - 2 447 і в трьох центрах в Одесі - 1 329.
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