Центры COVID-вакцинации изменили график работы: когда и где можно получить прививку

Минздрав сообщил об изменении графика работы центров вакцинации от коронавируса. Часть заведений будет работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, некоторые будут работать в понедельник, 21 июня
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Кроме того, Минздрав опубликовал расписание их работы.
В Украине в мае запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19.
В них прививают граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава.
Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал власти Киева не отменять вакцинацию в следующие выходные.
Кроме того, изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре. Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.