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Центри COVID-вакцинації змінили графік роботи: коли і де можна отримати щеплення

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ повідомив про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу. Частина закладів працюватиме в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Крім того, МОЗ опублікував розклад їхньої роботи.

В Україні у травні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19.

Як працюють центри COVID-вакцинації

В них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав владу Києва не скасовувати вакцинацію в наступні вихідні.

Крім того, змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID в Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі. Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

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вакцинаціяцентрCOVID-19Мінстерство охорони здоров'я України