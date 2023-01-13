ua ru
Пт, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Центровий "Маямі" оформив готовий для постера данк: момент дня в НБА

Новость на русском →
Маямі, П'ятниця 13 січня 2023 11:19
Центровий "Маямі" оформив готовий для постера данк: момент дня в НБА Фото: Бем Адебайо (праворуч) оформив дабл-дабл проти "Мілуокі" (sun-sentinel.com)
Автор: Антон Федорців

На чолі хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Маямі Хіт" Бем Адебайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець вразив епізодом у середині третьої чверті. Адебайо ввірвався у "фарбу" та, не помітивши спротиву Лопеса, ефектно вгатив м'яч згори. Роль асистента виконав плеймейкер "Хіт" Гейб Вінсент.

Зрештою, "Маямі" зумів оформити домашню перемогу над "Мілуокі" (108:102). Завдяки цьому успіху флоридці втрималися на 8-й сходинці Східної конференції НБА та проходять у плей-офф сезону. Натомість "Бакс" – поки на 3-му місці.

Сам Адебайо став другим за результативністю на паркеті. Він провів у грі 34 хвилини та зробив дабл-дабл. В активі центрового 24 очки, 12 підбирань і 1 передача. Перший за очками – згаданий Вінсент (28 пунктів).

Хто такий Бем Адебайо

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Маямі" під 14-м загальним номером на драфті НБА-2017.

Проводить 6-й сезон у складі "Хіт", 4 рази грав у плей-офф асоціації. Учасник Матчу всіх зірок НБА (2020), а зі збірною США завоював золоті нагороди Олімпіади-2020 у Токіо.

Бем – прізвисько Адебайо, отримане від матері через схожість поведінки з одним із персонажів "Флінстоунів". Справжнє ім'я професіонала, батько якого приїхав із Нігерії – Едріс Фемі.

До слова, напередодні плеймейкер "Мемфіса" Морант декласував "Сан-Антоніо" видовищним слемданком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Окупанти вдарили ракетами по трьох містах та замовили форму "Роснефти", - зведення Генштабу
Окупанти вдарили ракетами по трьох містах та замовили форму "Роснефти", - зведення Генштабу
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам