ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Центровой "Майами" оформил готовый для постера данк: момент дня в НБА

Новина українською →
Майами, Пятница 13 января 2023 11:19
Центровой "Майами" оформил готовый для постера данк: момент дня в НБА Фото: Бэм Адебайо (справа) оформил дабл-дабл против "Милуоки" (sun-sentinel.com)
Автор: Антон Федорцив

Во главе хит-парада лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Майами Хит" Бэм Адебайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец впечатлил эпизодом в середине третьей четверти. Адебайо ворвался в "краску" и, не заметив сопротивления Лопеса, эффектно вонзил мяч сверху. Роль ассистента исполнил плеймейкер "Хит" Гэйб Винсент.

В конце концов "Майами" сумел оформить домашнюю победу над "Милуоки" (108:102). Благодаря этому успеху флоридцы удержались на 8-й строчке Восточной конференции НБА и проходят в плей-офф сезона. "Бакс" – пока на 3-м месте.

Сам Адебайо стал вторым по результативности на паркете. Он провел в игре 34 минуты и сделал дабл-дабл. В активе центрового 24 очка, 12 подборов и 1 передача. Первый по очкам – упомянутый Винсент (28 пунктов).

Кто такой Бэм Адебайо

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Майами" под 14-м общим номером на драфте НБА-2017.

Проводит 6-й сезон в составе "Хит", 4 раза играл в плей-офф ассоциации. Участник Матча всех звезд НБА (2020), а со сборной США завоевал золотые награды Олимпиады-2020 в Токио.

Бэм – прозвище Адебайо, полученное от матери из-за сходства поведения с одним из персонажей "Флинстоунов". Настоящее имя профессионала, отец которого приехал из Нигерии – Эдрис Феми.

К слову, накануне плеймейкер "Мемфиса" Морант деклассировал "Сан-Антонио" зрелищным слэм-данком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Оккупанты ударили ракетами по трем городам и заказали форму "Роснефти", - сводка Генштаба
Оккупанты ударили ракетами по трем городам и заказали форму "Роснефти", - сводка Генштаба
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам