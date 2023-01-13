Центровой "Майами" оформил готовый для постера данк: момент дня в НБА

Во главе хит-парада лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Майами Хит" Бэм Адебайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец впечатлил эпизодом в середине третьей четверти. Адебайо ворвался в "краску" и, не заметив сопротивления Лопеса, эффектно вонзил мяч сверху. Роль ассистента исполнил плеймейкер "Хит" Гэйб Винсент.

В конце концов "Майами" сумел оформить домашнюю победу над "Милуоки" (108:102). Благодаря этому успеху флоридцы удержались на 8-й строчке Восточной конференции НБА и проходят в плей-офф сезона. "Бакс" – пока на 3-м месте.

Сам Адебайо стал вторым по результативности на паркете. Он провел в игре 34 минуты и сделал дабл-дабл. В активе центрового 24 очка, 12 подборов и 1 передача. Первый по очкам – упомянутый Винсент (28 пунктов).

Кто такой Бэм Адебайо

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Майами" под 14-м общим номером на драфте НБА-2017.

Проводит 6-й сезон в составе "Хит", 4 раза играл в плей-офф ассоциации. Участник Матча всех звезд НБА (2020), а со сборной США завоевал золотые награды Олимпиады-2020 в Токио.

Бэм – прозвище Адебайо, полученное от матери из-за сходства поведения с одним из персонажей "Флинстоунов". Настоящее имя профессионала, отец которого приехал из Нигерии – Эдрис Феми.