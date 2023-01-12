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Домінантна атака зірки "Мемфіса" добила "Сан-Антоніо": момент дня в НБА

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Мемфіс, Четвер 12 січня 2023 09:59
Домінантна атака зірки "Мемфіса" добила "Сан-Антоніо": момент дня в НБА Фото: Джа Морант знову проявив себе в повній красі (twitter.com/memgrizz)
Автор: Антон Федорців

Плеймейкер "Мемфіс Гріззліс" Джа Морант вкотре опинився у променях слави завдяки організації найкращого епізоду ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

23-річний "перший номер" теннессійців запам'ятався випадом під завісу фінальної чверті. Завдяки заслону партнера він легко пройшов оборонця "Сан-Антоніо" Річардсона та фінтами розхитав австрійця Пельтля. Вищий за Моранта на понад 20 см центровий розгубився і дозволив американцю виконати силовий данк.

Зрештою, "Гріззліс" здобули комфортну перемогу на домашній арені (135:129). "Мемфіс" разом із "Денвером" ділить 1-2 місця у Західній конференції НБА, маючи в активі 28 перемог (41 матч). Натомість "Сан-Антоніо Сперс" іде на передостанній, 14-й сходинці.

Сам Морант став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 38 очок, зробив 5 підбирань і віддав 4 передачі. У грі плеймейкер провів 32 хвилини.

Хто такий Джа Морант

Уродженець Південної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Мюррей Стейт Рейсерс". Обраний "Мемфісом" під другим номером драфту НБА-2019.

У 2020-му був визнаний новачком року в асоціації, а в 2022 році – гравцем із найбільшим прогресом і був відібраний у Матч всіх зірок. Проводить четвертий сезон на професіональному рівні. Кумир Моранта – плеймейкер "Лейкерс" Расселл Вестбрук.

На лівій руці зробив татуювання з написом beneath no one ("ні під ким"), а улюбленим хіп-хоп виконавцем баскетболіста є Lil Baby. Влітку 2019 року став батьком донечки, яку назвали Каарі Джейдін.

До слова, напередодні лідер "Портленда" Ліллард очолив хіт-парад моментів зі слемданком проти "Орландо".

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