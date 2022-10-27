Центровий "Клівленда" вгатив ефектний данк: момент дня в НБА

Епізод за участі 24-річного баскетболіста найбільше вразив НБА 26 жовтня. Центровий "Клівленд" у третій чверті поєдинку проти "Орландо Меджик" оформив видовищний слемданк. Аллен протиснув опонента Бола Бола під кільцем і закинув м'яч згори.

Один із лідерів "Кавальєрс" став другим за результативністю у складі господарів паркету. Він оформив дабл-дабл – набрав 18 очок і зробив 16 підбирань. Більше пунктів "Клівленду" приніс лише Еван Моблі (22).

Натомість найрезультативнішим у складах обох команд став перший номер цьогорічного драфту Паоло Банкеро. Італоамериканець заробив 29 очок, зробив 8 підбирань і віддав 4 передачі, але не зміг врятувати "Орландо" від поразки (92:103).

Напередодні героєм вечора в НБА став словенець Лука Дончіч. Плеймейкер "Далласа" ледь не зробив тріпл-дабл, а також запам'ятався ефектною передачею лежачи на партнера по команді.