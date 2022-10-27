Центровой "Кливленда" вколотил эффектный данк: момент дня в НБА

Эпизод при участии 24-летнего баскетболиста больше всего поразил НБА 26 октября. Центровый "Кливленд" в третьей четверти поединка против "Орландо Мэджик" оформил зрелищный слэмданк. Аллен протиснул оппонента Бола Бола под кольцом и забросил мяч сверху.

Один из лидеров Кавальерс стал вторым по результативности в составе хозяев паркета. Он оформил дабл-дабл – набрал 18 очков и сделал 16 подборов. Больше пунктов "Кливленду" принес только Эван Мобли (22).

Самым результативным в составах обеих команд стал первый номер драфта Паоло Банкеро. Италоамериканец заработал 29 очков, сделал 8 подборов и отдал 4 передачи, но не смог спасти "Орландо" от поражения (92:103).

Накануне героем вечера в НБА стал словенец Лука Дончич. Плеймейкер "Далласа" едва не оформил трипл-дабл, а также запомнился эффектной передачей лежа на партнере по команде.