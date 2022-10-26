ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дончіч оформив асист на Вуда з підлоги: момент дня в НБА

Новость на русском →
Новий Орлеан, Середа 26 жовтня 2022 10:29
Дончіч оформив асист на Вуда з підлоги: момент дня в НБА Фото: Лука Дончіч оформив дабл-дабл проти "Нью-Орлеана" (facebook.com/nba)
Автор: Антон Федорців

Цілеспрямованість плеймейкера "Даллас Маверікс" Луки Дончіча потрапила нагору підбірки найкращих миттєвостей дня Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Велике бажання словенської зірки результативно завершити атаку отримало визнання. Під кінець першої чверті 23-річний балканець упав у районі дуги, але не вимкнувся з епізоду, а зумів віддати пас партнеру під кільце.

У підсумку Дончіч став найрезультативнішим гравцем матчу. Він набрав 37 очок, оформив 11 підбирань і віддав 7 передач. Однак, цього виявилося замало для перемоги "Далласа". "Пеліканс" зуміли дотиснути суперника в останній 12-хвилинці.

Із однією перемогою в активі після трьох матчів "Маверікс" опинилися за межами зони плей-офф Західної конференції. Наступний поєдинок Дончіч і компанія проведуть проти "Бруклін Нетс" 28 жовтня.

Хто такий Лука Дончіч

Словенський баскетболіст, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда. Переможець Євробаскету-2017.

Розпочав професіональну кар'єру в мадридському "Реалі". Кольори Королівського клубу захищав у 2015-2018 рр. і здобув 3 чемпіонські титули та тріумфував у Євролізі 2017/18.

Обраний під 3-м номером на драфті НБА-2018 "Атлантою". У складі "Гокс" не виступав, оскільки права на Дончіча перейшли "Далласу" в обмін на 5-й пік драфту (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019.

До слова, раніше переможець драфту-2022 Банкеро став найкращим у першому матчі в дорослій кар'єрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало
Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало
DAILY
Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ