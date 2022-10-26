"Прометей" переграв "Бурсаспор" у Єврокубку, "Будівельник" переміг у Кубку Європи ФІБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Єврокубок, група A, 3-й тур

"Прометей" – "Бурсаспор" – 90:84 (23:21, 19:18, 26:23, 22:22)

Кубок Європи ФІБА, група F, 3-й тур

"Гронінген" – "Будівельник" – 61:74 (8:19, 12:21, 26:21, 15:13)

Дебют зустрічі в Ризі був за "Бурсаспором". До середини першої чверті турки створили гандикап +8, але наприкінці 10-хвилинки слобожанці зуміли вийти вперед на 2 очки. Ще плюс один пункт переваги "Прометей" здобув перед великою перервою.

У третій чверті український гранд міг зняти всі сумніви щодо переможця дуелі. У якийсь момент слобожанці повели з +13, але трохи розслабилися і дозволили "Бурсаспору" скоротити дефіцит очок удвічі. Та у фінальній 10-хвилинці команди зіграли на рівних, тож "Прометей" здобув другу перемогу в трьох турах.

Натомість "Будівельник" систематично збільшував свою перевагу над суперником у першій половині двобою. 11 очок переваги в першій чверті, ще 9 – у другій, тож після великої перерви "гладіатори" почали грати в економ-режимі.

Звісно, такий підхід дозволив "Гронінгену" скоротити відставання. Та в стартових двох 10-хвилинках нідерландці втратили так багато, що наздогнати киян були неспроможні. Тим більше, "Будівельник" не вимкнувся з гри остаточно та свої очки набирав. Особливо – канадець Джон Берганемескел (27 очок, 2 підбирання, 3 передачі).

Завдяки перемозі "гладіатори" очолили квартет F і чекають на матч із італійським "Бріндізі" 2 листопада. У цю ж дату "Прометей" зустрінеться з іспанським "Ховентутом".