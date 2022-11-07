Центровий "Кліпперс" ефектно вгатив данк: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

25-річний хорват оформив красивий випад під завісу першої чверті поєдинку проти "Юти". Центровий отримав класну передачу на хід від Волла та, незважаючи на спротив, закинув у кільце однією рукою згори.

Зубац за підсумками матчу зупинився за крок від дабл-даблу. Хорватський баскетболіст набрав 12 очок, зробив 9 підбирань і віддав 2 передачі. На паркеті він провів майже 35 хвилин.

Звитяг Зубаца та компанії, однак, забракло для перемоги. "Кліпперс" грали на рівних із "Ютою", але провалили фінальну чверть і, як наслідок, поступилися (102:110). Каліфорнійці залишилися у зоні плей-офф, маючи порівну перемог і поразок (по 5).

Хто такий Івіца Зубац

Уродженець боснійського Мостара, центровий "Лос-Анджелес Кліпперс" і збірної Хорватії.

Вихованець загребського "Зріньєваца". У Європі також захищав кольори "Цибони" та сербського "Мега Лекса". У 2016 році задрафтований "Лос-Анджелес Лейкерс" під 32-м номером.

У лютому 2019-го "Лейкерс" провели обмін – Бізлі та Зубац перебралися до "Кліпперс" в обмін на Майка Мускалу. Сезон 2022/23 стане вже четвертим повним для хорвата в складі нової команди.