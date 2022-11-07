Центровий "Кліпперс" ефектно вгатив данк: момент дня в НБА
Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації очолив епізод за участі зірки "Лос-Анджелес Кліпперс" Івіци Зубаца.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
25-річний хорват оформив красивий випад під завісу першої чверті поєдинку проти "Юти". Центровий отримав класну передачу на хід від Волла та, незважаючи на спротив, закинув у кільце однією рукою згори.
Зубац за підсумками матчу зупинився за крок від дабл-даблу. Хорватський баскетболіст набрав 12 очок, зробив 9 підбирань і віддав 2 передачі. На паркеті він провів майже 35 хвилин.
Звитяг Зубаца та компанії, однак, забракло для перемоги. "Кліпперс" грали на рівних із "Ютою", але провалили фінальну чверть і, як наслідок, поступилися (102:110). Каліфорнійці залишилися у зоні плей-офф, маючи порівну перемог і поразок (по 5).
Хто такий Івіца Зубац
Уродженець боснійського Мостара, центровий "Лос-Анджелес Кліпперс" і збірної Хорватії.
Вихованець загребського "Зріньєваца". У Європі також захищав кольори "Цибони" та сербського "Мега Лекса". У 2016 році задрафтований "Лос-Анджелес Лейкерс" під 32-м номером.
У лютому 2019-го "Лейкерс" провели обмін – Бізлі та Зубац перебралися до "Кліпперс" в обмін на Майка Мускалу. Сезон 2022/23 стане вже четвертим повним для хорвата в складі нової команди.
До слова, українські гранди зіграли чергові матчі в групах баскетбольних євротурнірів.
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